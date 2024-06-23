Жену Месси не хотели пускать на матч Кубка Америки – известна причина

У супруги форварда сборной Аргентины Лионеля Месси Антонеллы Рокуццо возникли трудности с проходом на матч Кубка Америки.
- Речь об игре 1-го тура группового этапа Аргентина – Канада (2:0).
Служба безопасности стадиона в Атланте не хотела пускать Антонеллу, поскольку ее сумка весила больше положенных габаритов. В итоге Антонелла на арену все же попала и увидела ассист супруга.
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Месси и Антонелла в коротком платье сделали совместное фото