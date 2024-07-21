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  • Мостовой назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Мостовой назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

21 июля 2024, 21:42
18

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что в поражении от «Оренбурга» виноват Александр Максименко. Вратарь московской команды допустил результативную ошибку, которая привела ко второму голу.

  • «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.
  • Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Станкович буквально три недели в команде, поэтому наверняка будет еще определять, кто будет играть в основе, а кто – сидеть на скамейке. Игра была равная, и если бы не ошибка Максименко, которая привела к счету 0:2, то «Спартак» мог бы зацепить ничью. Дайте Станковичу три‑четыре тура посмотреть на команду, разобраться с игроками.

Возвращаясь к вратарским чудилам: ну выбейте вы мяч, елки‑палки. Выбил мяч на 50 метров – пускай он летит. Зачем разыгрывать мяч, если поблизости есть соперник? Во‑первых, ты совершаешь ошибку. Во‑вторых, ты плавишь игрока, которому отдаешь мяч, ведь не все у нас обладают хорошей техникой», – сказал Мостовой.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Оренбург Максименко Александр Мостовой Александр
Комментарии (18)
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VVM1964
1721587692
Максименко конечно крепко лоханулся и накосячил, однако всю вину сваливать на него НЕ ПРАВИЛИЛЬНО !!! Команда отыграла просто ужасно ((( Будь в соперниках кто-то классом повыше, то счет был бы разгромный (((
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...короче
1721588222
...да ладно). Он, конечно усрался, но не больше, чем все остальные...
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Bozigit
1721590518
Абоскаль приснился)
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Игорь N5
1721594042
Максименко стабилен - косячит при любом тренере. Авторитетов у него нет. Пора им с Песьяковым организовывать клуб.
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Pourquoi pas
1721595969
В поражениии Спартака виноват Спартак!
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raritet
1721596319
Но, насколько я понимаю, футбол это такая игра , что ты можешь не только пропустить , но и забить столько , сколько хочешь...может быть я не до конца понял Мостового?
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Городовой
1721633332
Кто вообще Мостового за эксперта держит? Он научился только заголовки читать и воспроизводить.
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Sergey--google
1721637854
Если бы не Максименко счет к 60 минуте был бы уже 5-0. Царь как всегда матч не смотрел, а чушь несет
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николай-добровольский-yan
1721651609
Если б вратарь пропустил на два больше ,чем полевые забили,или он им мешал забивать?
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Убивец бомжей
1721699749
Мостовой порой выдаёт! Футбол игра командная если проиграли значит все виноваты, победили тоже вместе! Зачем винить одного вратаря? Ну лоханулся он разок, так спас раз 5 не меньше! Кто мешал забивать? Так что Александр ты не прав, в поражение Спартака виноват Спартак!
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