Мостовой назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой считает, что в поражении от «Оренбурга» виноват Александр Максименко. Вратарь московской команды допустил результативную ошибку, которая привела ко второму голу.

«Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 0:2.

Эта игра была дебютной для Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

«Станкович буквально три недели в команде, поэтому наверняка будет еще определять, кто будет играть в основе, а кто – сидеть на скамейке. Игра была равная, и если бы не ошибка Максименко, которая привела к счету 0:2, то «Спартак» мог бы зацепить ничью. Дайте Станковичу три‑четыре тура посмотреть на команду, разобраться с игроками.

Возвращаясь к вратарским чудилам: ну выбейте вы мяч, елки‑палки. Выбил мяч на 50 метров – пускай он летит. Зачем разыгрывать мяч, если поблизости есть соперник? Во‑первых, ты совершаешь ошибку. Во‑вторых, ты плавишь игрока, которому отдаешь мяч, ведь не все у нас обладают хорошей техникой», – сказал Мостовой.