В игре «Динамо» против «Факела» нашли сходство с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Факела» Андрей Мурнин высказался о матче 1-го тура между «Динамо» и воронежцами (1:3).
«Мораль или вывод таковы. Игорь Геннадич Черевченко даст всем *** знатных, в обороне так играть нельзя.
«Факел» был отрывками, после удаления, неплох!
Но «Динамо» просто топ, в который раз говорю, некоторые вертикальные атаки напоминают «Ливерпуль», – написал Мурнин.
- Команды заканчивали матч вдесятером.
- «Динамо» в следующем туре примет «Локомотив».
- «Факел» сыграет дома с «Акроном».
Источник: телеграм-канал Андрея Мурнина