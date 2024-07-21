В игре «Динамо» против «Факела» нашли сходство с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Факела» Андрей Мурнин высказался о матче 1-го тура между «Динамо» и воронежцами (1:3).

«Мораль или вывод таковы. Игорь Геннадич Черевченко даст всем *** знатных, в обороне так играть нельзя.

«Факел» был отрывками, после удаления, неплох!

Но «Динамо» просто топ, в который раз говорю, некоторые вертикальные атаки напоминают «Ливерпуль», – написал Мурнин.