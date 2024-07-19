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Экс-игрок сборной России перейдет в «Кайрат» Кержакова

19 июля 2024, 21:43
1

Российский защитник Егор Сорокин продолжит карьеру в «Кайрате».

По сведениям СМИ, 28-летний россиянин в ближайшее время подпишет трудовое соглашение с алматинским клубом.

  • В России Егор Сорокин известен по выступлениям за «Рубин» и «Краснодар». В РПЛ игрок поучаствовал в 115 матчах, забив 6 голов и отдав 1 ассист.
  • Последним клубом футболиста был казахстанский «Елимай». В минувшем сезоне защитник провел 12 встреч.
  • В активе Егора 1 поединок в майке российской национальной команды.
  • «Кайратом» руководит российский специалист Александр Кержаков.

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Источник: Meta-ratings.kz.
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Сорокин Егор Кержаков Александр
Комментарии (1)
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Garrincha58
1722262287
да был такой вроде в Краснодаре немного играл
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