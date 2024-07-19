Экс-игрок сборной России перейдет в «Кайрат» Кержакова

Российский защитник Егор Сорокин продолжит карьеру в «Кайрате».
По сведениям СМИ, 28-летний россиянин в ближайшее время подпишет трудовое соглашение с алматинским клубом.
- В России Егор Сорокин известен по выступлениям за «Рубин» и «Краснодар». В РПЛ игрок поучаствовал в 115 матчах, забив 6 голов и отдав 1 ассист.
- Последним клубом футболиста был казахстанский «Елимай». В минувшем сезоне защитник провел 12 встреч.
- В активе Егора 1 поединок в майке российской национальной команды.
- «Кайратом» руководит российский специалист Александр Кержаков.
Источник: Meta-ratings.kz.