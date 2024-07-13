Корнеева уличили в несоответствии слов поступкам

Бывшего игрока сборной России Игоря Корнеева заподозрили в двуличии.

«Любопытную дискуссию поймал тут в телевизоре.

Разговор шел о том, кого из ветеранов мы можем больше не увидеть в их сборных после Евро.

И вот Игорь Корнеев доказывал всем, что приглашение в сборную надо принимать в любом возрасте – это же какая честь, за страну сыграть.

И вспомнилось мне, как сам Игорь Владимирович ответил в 1994-м вежливым отказом Романцеву, который принял тогда сборную. И больше за нее никогда уже не выступал.

А было Игорю Владимировичу тогда 27 лет, и играл он, между прочим, за «Барселону», – написал журналист Сергей Микулик.