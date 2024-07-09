Клуб из США предложил за Миранчука 11 миллионов

Еще один клуб МЛС заинтересован в полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Речь про «Атланту».
Американцы готовы купить россиянина за 11 миллионов евро.
- По информации Actualite Serie A, «Аталанта» хочет включить Миранчука в сделку по трансферу Рикардо Орсолини из «Болоньи». Клуб из Бергамо рассчитывает с помощью перехода россиянина сбавить цену за вингера.
- Контракт Миранчука с «Аталантой» действует до конца июня 2025 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 10 миллионов евро.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио