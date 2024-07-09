Экс-хавбек «Зенита» сказал, почему не ждет от Глушенкова игры на уровне прошлого сезона

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о новобранце команды – нападающем Максиме Глушенкове.

– Насколько важен результат предсезонных матчей для «Зенита»?

– Я считаю, что не важен.

– Максим Глушенков за 3 матча не отметился результативными действиями. Как думаете, это может на него давить?

– Ничего в этом страшного нет. Человек только пришел в команду. Вспомнить Кассьерру, сколько он не забивал. Все начали говорить, что это плохой футболист. Всему должно прийти свое время. Все будет нормально. Все же он хороший футболист. Стал лучшим ассистентом в том сезоне.

– Сергей Семак использовал Максима на нескольких позициях. Может ли это помешать адаптации в новом клубе?

– Хорошему футболисту может помешать только большое количество травм. Не думаю, что это как-то может повлиять. Может, Семак смотрит, где его еще можно использовать, если кто-то уйдет из команды. Процесс адаптации не быстрый. Думаю, что ему нужно адаптироваться полгода минимум. Ждать от него уровня прошлого сезона не стоит.

24-летний Глушенков в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.

«Зенит» подписал контракт с Глушенковым по схеме «4+1».

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