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  • Экс-хавбек «Зенита» сказал, почему не ждет от Глушенкова игры на уровне прошлого сезона

Экс-хавбек «Зенита» сказал, почему не ждет от Глушенкова игры на уровне прошлого сезона

9 июля 2024, 13:39
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Бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров высказался о новобранце команды – нападающем Максиме Глушенкове.

– Насколько важен результат предсезонных матчей для «Зенита»?

– Я считаю, что не важен.

Максим Глушенков за 3 матча не отметился результативными действиями. Как думаете, это может на него давить?

– Ничего в этом страшного нет. Человек только пришел в команду. Вспомнить Кассьерру, сколько он не забивал. Все начали говорить, что это плохой футболист. Всему должно прийти свое время. Все будет нормально. Все же он хороший футболист. Стал лучшим ассистентом в том сезоне.

Сергей Семак использовал Максима на нескольких позициях. Может ли это помешать адаптации в новом клубе?

– Хорошему футболисту может помешать только большое количество травм. Не думаю, что это как-то может повлиять. Может, Семак смотрит, где его еще можно использовать, если кто-то уйдет из команды. Процесс адаптации не быстрый. Думаю, что ему нужно адаптироваться полгода минимум. Ждать от него уровня прошлого сезона не стоит.

  • 24-летний Глушенков в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Локомотив», забил 9 голов, отдал 19 передач.
  • «Зенит» подписал контракт с Глушенковым по схеме «4+1».

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Источник: «Спорт день за днём»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Угаров Денис
Комментарии (2)
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Garrincha58
1720528334
Хороший футболист сразу начнёт приносить пользу команде, а вновь пришедшие в Зенит к таким не относятся их взяли из наличия паспорта и всего лишь. Сейчас их просто нет в РПЛ я имею ввиду только тех кто имеет паспорт. Все в один голос утверждают мол Зенит вынесет всех в этом году имея новые покупки, а я утверждаю что это не так эти приобретения не особо усилят состав и будет такая же конкуренция как и в прошлом сезоне Зенит больше не будет доминировать, как прошлые пять лет все научились как против них играть, а Семак ничего нового не придумал да и вряд ли что способен придумать для него одна цель купить ещё и ещё он не умеет работать с тем что у него есть надо приобретать новых игроков и чем больше тем лучше
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