В «Алавесе» отреагировали на новость о сделанном предложении по Баринову

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес отрицает, что клуб делал предложение о покупке капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
«Это неправда. Пока у нас ничего нет. Баринов не является приоритетным вариантом для нас», – сказал Фернандес.
- В прошедшем сезоне Баринов забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.
- Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
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Источник: «Спорт-Экспресс»