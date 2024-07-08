В «Алавесе» отреагировали на новость о сделанном предложении по Баринову

Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес отрицает, что клуб делал предложение о покупке капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Это неправда. Пока у нас ничего нет. Баринов не является приоритетным вариантом для нас», – сказал Фернандес.

В прошедшем сезоне Баринов забил 2 гола и сделал 1 ассист в 32 матчах.

Его контракт с «Локомотивом» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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