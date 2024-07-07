Николич прокомментировал первый трофей с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после выигранного предсезонного турнира Братский кубок.
- На пути к трофею москвичи победили сербские ОФК и «Партизан».
«Итоги турнира положительные. Очень понравилось количество фанатов на матчах. Для меня это особенно важно, я об этом говорил много раз и буду повторять. Конечно, важно, что все футболисты здоровы, забили семь, не пропустили ни одного.
Есть моменты, которые нужно улучшить, но я доволен. Ребята старались, видно, что пока тяжеловато им. Я разрешил им пару дней выходных, а потом продолжим работу», – сказал Николич.
- Марко принял ЦСКА в июне.
- Москвичи не брали РПЛ с 2016 года.
Источник: «Чемпионат»