Николич прокомментировал первый трофей с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич дал комментарий после выигранного предсезонного турнира Братский кубок.

На пути к трофею москвичи победили сербские ОФК и «Партизан».

«Итоги турнира положительные. Очень понравилось количество фанатов на матчах. Для меня это особенно важно, я об этом говорил много раз и буду повторять. Конечно, важно, что все футболисты здоровы, забили семь, не пропустили ни одного.

Есть моменты, которые нужно улучшить, но я доволен. Ребята старались, видно, что пока тяжеловато им. Я разрешил им пару дней выходных, а потом продолжим работу», – сказал Николич.