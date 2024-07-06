Лунев ответил, способно ли «Динамо» бороться за чемпионство в новом сезоне

Новичок «Динамо» Андрей Лунев оценил шансы столичного коллектива на чемпионство в предстоящем сезоне.
«Способен ли нынешний состав «Динамо» бороться за чемпионство? У нас еще не вся команда в сборе. К тому же мы сейчас под нагрузками. На данном этапе это невозможно понять», – пояснил Лунев.
- Чешский специалист Марцел Личка проведет второй сезон у руля «Динамо».
- В минувшем розыгрыше РПЛ москвичи до последнего тура претендовали на титул. Но в 30-м туре столичный коллектив не сумел набрать очки в игре с «Краснодаром» (0:1) и завоевал лишь бронзу.
- Боссы клуба уже работают над усилением состава. К команде присоединился экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев. В активе российского стража ворот 3 чемпионских титула с петербургским клубом.
- В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» встретится с «Факелом» из Воронежа.
Источник: «РБ Спорт»