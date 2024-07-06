Лунев ответил, способно ли «Динамо» бороться за чемпионство в новом сезоне

Новичок «Динамо» Андрей Лунев оценил шансы столичного коллектива на чемпионство в предстоящем сезоне.

«Способен ли нынешний состав «Динамо» бороться за чемпионство? У нас еще не вся команда в сборе. К тому же мы сейчас под нагрузками. На данном этапе это невозможно понять», – пояснил Лунев.