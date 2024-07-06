Агент Голенкова ответил, готов ли игрок обсуждать предложение «Зенита»

Агент форварда «Ростова» Егора Голенкова Андрей Талаев высказался по поводу будущего игрока в донском клубе.
«Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти. Готов ли он перейти в «Зенит» на позицию силового форварда в случае соответствующего предложения? Если оно поступит, то будем обсуждать», – заявил агент.
- В завершившемся сезоне 24-летний центрфорвард Егор Голенков провел за «Ростов» 39 поединков во всех соревнованиях. В них игрок записал на свой счет 9 голов и 4 ассиста.
- Ранее наставник «Зенита» Сергей Семак публично заявил о том, что клуб находится в поисках габаритного нападающего.
- Среди кандидатов СМИ называют спартаковца Александра Соболева и страйкера «Краснодара» Джона Кордобу. При этом сообщается, что клубы не стремятся продавать своих лидеров «Зениту».
Источник: «Спорт День за Днем»