Агент Голенкова ответил, готов ли игрок обсуждать предложение «Зенита»

Агент форварда «Ростова» Егора Голенкова Андрей Талаев высказался по поводу будущего игрока в донском клубе.

«Если будет предложение, которое устроит Егора и «Ростов», то Голенков может уйти. Готов ли он перейти в «Зенит» на позицию силового форварда в случае соответствующего предложения? Если оно поступит, то будем обсуждать», – заявил агент.