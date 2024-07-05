Игрок сборной Бразилии может перебраться в Саудовскую Аравию

«Аль-Иттихад» заинтересован в услугах бразильского защитника «ПСЖ» Маркиньоса.

По сведениям СМИ, боссы саудовского клуба определили бразильского футболиста в качестве приоритетного варианта усиления состава. Отмечается, что Маркиньос готов рассмотреть вариант с переходом, если «Аль-Иттихад» сможет договориться с «ПСЖ».