Игрок сборной Бразилии может перебраться в Саудовскую Аравию

«Аль-Иттихад» заинтересован в услугах бразильского защитника «ПСЖ» Маркиньоса.
По сведениям СМИ, боссы саудовского клуба определили бразильского футболиста в качестве приоритетного варианта усиления состава. Отмечается, что Маркиньос готов рассмотреть вариант с переходом, если «Аль-Иттихад» сможет договориться с «ПСЖ».
- 30-летний защитник Маркиньос представляет цвета «ПСЖ» с 2013 года. В майке французского гранда бразилец отыграл 443 поединка, в которых сумел забить 38 голов и оформить 12 ассистов.
- В минувшем сезоне игрок записал на свой счет 2 голевые передачи в 36 играх за «ПСЖ».
- В активе Маркиньоса 7 голов в 88 матчах за сборную Бразилии.