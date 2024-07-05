Гилерме назвал самый счастливый момент за 17 лет в «Локомотиве»

Экс-вратарь «Локомотива» Гилерме определил самый счастливый момент за период карьеры в московском клубе.

Он назвал чемпионство в сезоне РПЛ-2017/18.

– Самые счастливые минуты за 17 лет в клубе?

– Это очень легко назвать. Чемпионский сезон. Конечно, это был великий момент в моей карьере – выиграть чемпионат!