Гилерме назвал самый счастливый момент за 17 лет в «Локомотиве»

Экс-вратарь «Локомотива» Гилерме определил самый счастливый момент за период карьеры в московском клубе.
Он назвал чемпионство в сезоне РПЛ-2017/18.
– Самые счастливые минуты за 17 лет в клубе?
– Это очень легко назвать. Чемпионский сезон. Конечно, это был великий момент в моей карьере – выиграть чемпионат!
- 38-летний Гилерме был в «Локо» с 2007 года.
- Он стал первым бразильским голкипером в российском футболе.
- На его счету 387 матчей (3-е место в истории клуба), чемпионство, Суперкубок России и 4 Кубка страны.
Источник: «Матч ТВ»