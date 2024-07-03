Агент Угальде заявил, что его слова были искажены

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк, сказал, что его слова о мотивах перехода коста‑риканского форварда в российский клуб были искажены.
«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» – большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред – победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком»! – сказал Морсинк.
- Ранее издание La Nacion процитировало интервью Морсинка Radio Columbia, в котором агент назвал переход Угальде в «Спартак» важным шагом для игрока с точки зрения финансов.
- В январе 2024 года Угальде подписал с красно‑белыми контракт на четыре с половиной года.
- С тех пор 22-летний футболист провел за «Спартак» 16 матчей, забил 1 гол.
Источник: «Матч ТВ»