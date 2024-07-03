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Агент Угальде заявил, что его слова были искажены

3 июля 2024, 12:46
13

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк, сказал, что его слова о мотивах перехода коста‑риканского форварда в российский клуб были искажены.

«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» – большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред – победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком»! – сказал Морсинк.

  • Ранее издание La Nacion процитировало интервью Морсинка Radio Columbia, в котором агент назвал переход Угальде в «Спартак» важным шагом для игрока с точки зрения финансов.
  • В январе 2024 года Угальде подписал с красно‑белыми контракт на четыре с половиной года.
  • С тех пор 22-летний футболист провел за «Спартак» 16 матчей, забил 1 гол.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (13)
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DVOK68
1720000523
Ну,ОК. Трудности перевода))
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Красногвардейчик
1720001298
Стыдно переобуваться....агент))))
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Таврида
1720003774
- Ампутируем правую ногу. Тюк. - Я же сказал правую. Тюк. - Я же сказал ногу. Тюк...
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Опорник1984
1720003929
Каждый в нашем мире хочет хорошо зарабатывать. Все нормально. зачем оправдываться.
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andr45
1720004068
Уважаемый Курт Морсинк и другие агенты иностранных игроков) Знайте, что если Ваш подопечный переходит в «СПАРТАК», то задача рассейских шелкоперов в заключается в том, чтобы сразу же вылить несколько ведер дерьма и грязи, оболгать и оклевать, извратить все, что он говорит и не говорит) ИМЕННО ЗА ЭТО ИМ ПЛАТЯТ) Поэтому, чем меньше Вы будете с ними общаться, тем меньше будет ведер) Но даже и при полном молчании ведра лжи, клеветы, выдуманных непристойных историй в газпрессе будут литься) Привыкайте к Газмедиа и к этим рогатым из ада, где они, по их же словам, и служат)
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...короче
1720006563
...в любом случае, Манфред-трудяга и игра с удачей придут к нему...
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Spartak_forv@
1720007672
Снова в кроссовках,а не в тапках))
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FCSpartakM
1720009502
Лавров просто позвонил
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ivany4
1720009994
Так как же не быть искаженными слова, ежели писатели языком не владеют? Был толмач, так его на бочку с порохом посадили, что бы больше не мешал переводы придумывать.))/С/
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