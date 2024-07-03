Агент Угальде заявил, что его слова были искажены

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк, сказал, что его слова о мотивах перехода коста‑риканского форварда в российский клуб были искажены.

«Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» – большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред – победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком»! – сказал Морсинк.