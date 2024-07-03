Агент Угальде назвал причину перехода игрока в «Спартак»

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк, сказал Radio Columbia, что коста‑риканский форвард перешел в российский клуб из‑за денег.

– В России для Манфреда стоит вопрос адаптации, она занимает 5-6 месяцев, клуб знал об этом. В клубе произошла смена тренера вскоре после переезда Угальде, футболист адаптируется к системе.

Российская лига не так широко освещается в СМИ из-за ситуации, которая всем понятна. Матчи против Бразилии и Колумбии [на Кубке Америки] помогают всем, чемпионат мира – отличная витрина. Но даже в России Угальде на виду и может сделать скачок [на новый уровень], если все будет делать правильно.

Иногда ничего нельзя сделать, иногда решают деньги – это важный шаг с точки зрения финансов. С моей стороны было бы лицемерием говорить, что это [переезд в РПЛ и «Спартак»] – то, что мы планировали для карьеры Манфреда.

Иногда любому человеку, когда дается шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно сказать «нет». Говорить сейчас, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага для Угальде, когда он забивал голы в Нидерландах, – это не так.

– У Угальде контракт на 4 года.

– Либо у него все будет хорошо, и он уйдет, либо все будет не очень хорошо, и русские с их деньгами скажут: «Мы заплатим ему, чтобы он мог уйти».

Итак, я думаю, что Манфред попадет в другую лигу. Для меня не все лиги Европы хороши