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Агент Угальде назвал причину перехода игрока в «Спартак»

3 июля 2024, 11:47
3

Агент нападающего «Спартака» Манфреда Угальде Курт Морсинк, сказал Radio Columbia, что коста‑риканский форвард перешел в российский клуб из‑за денег.

– В России для Манфреда стоит вопрос адаптации, она занимает 5-6 месяцев, клуб знал об этом. В клубе произошла смена тренера вскоре после переезда Угальде, футболист адаптируется к системе.

Российская лига не так широко освещается в СМИ из-за ситуации, которая всем понятна. Матчи против Бразилии и Колумбии [на Кубке Америки] помогают всем, чемпионат мира – отличная витрина. Но даже в России Угальде на виду и может сделать скачок [на новый уровень], если все будет делать правильно.

Иногда ничего нельзя сделать, иногда решают деньги – это важный шаг с точки зрения финансов. С моей стороны было бы лицемерием говорить, что это [переезд в РПЛ и «Спартак»] – то, что мы планировали для карьеры Манфреда.

Иногда любому человеку, когда дается шанс изменить свою жизнь и жизнь своей семьи, трудно сказать «нет». Говорить сейчас, что это было то, что мы планировали в качестве следующего шага для Угальде, когда он забивал голы в Нидерландах, – это не так.

– У Угальде контракт на 4 года.

– Либо у него все будет хорошо, и он уйдет, либо все будет не очень хорошо, и русские с их деньгами скажут: «Мы заплатим ему, чтобы он мог уйти».

Итак, я думаю, что Манфред попадет в другую лигу. Для меня не все лиги Европы хороши

  • В январе 2024 года Угальде подписал с красно‑белыми контракт на четыре с половиной года.
  • С тех пор 22-летний футболист провел за «Спартак» 16 матчей, забил 1 гол.

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Источник: La Nacion
Россия. Премьер-лига Спартак Угальде Манфред
Комментарии (3)
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ziborock
1719999566
Агент Угальде: — Определенно, мои слова были искажены. «Спартак» — большой клуб во всем мире, клуб с большими традициями и большими достижениями. Мы нисколько не сожалеем о переходе в московский клуб и с нетерпением ждем предстоящий сезон. Манфред — победитель, который хочет побеждать вместе со «Спартаком»!
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Опорник1984
1720000518
Основная масса легионеров едет к нам за хорошие деньги. Сказал правду.
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Красногвардейчик
1720001375
А он думал в сказку попал?) Это Спартак, детка))
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