В «Локомотиве» высказались об уходе Гилерме

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных высказался об уходе из команды вратаря Гилерме.

– В числе покинувших «Локо» – Гилерме, который провел в клубе 17 сезонов. Почему ему не было предложено новое соглашение?

– Было достаточно давно известно, что контракт Гилерме предлагаться не будет. Маринато – часть «Локомотива», диалог с ним не закончен – но не в качестве футболиста. Клуб хотел бы продолжить с ним работу в новой роли. Но он еще сам не принял решение – так что к этому диалогу клуб и Гилерме придут немного позднее.

«Локомотив» воздаст все почести и уважение Маринато, в этом даже сомневаться не надо. Это настоящая легенда клуба. И я, и наши болельщики относятся к нему с глубочайшим уважением. Думаю, не будет никаких взаимных обид.

Клуб предлагает сотрудничество в другом качестве после завершения карьеры – Гилерме сам должен принять решение. Продолжить карьеру в качестве футболиста «Локомотива» уже не получится – клуб выбрал вектор развития в сторону молодых футболистов.