Ерохин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»: «Это мечта любого футболиста»

Российский футболист Александр Ерохин высказался о продлении трудового договора с «Зенитом».

«Играть за «Зенит» и защищать его цвета – это мечта для любого футболиста и для меня в частности. Поэтому продолжаю верить в эту мечту и буду выкладываться также на 100 процентов на всех тренировках и во всех играх, чтобы продолжать радовать наших болельщиков», – заявил Ерохин.