Ерохин прокомментировал продление контракта с «Зенитом»: «Это мечта любого футболиста»

Российский футболист Александр Ерохин высказался о продлении трудового договора с «Зенитом».
«Играть за «Зенит» и защищать его цвета – это мечта для любого футболиста и для меня в частности. Поэтому продолжаю верить в эту мечту и буду выкладываться также на 100 процентов на всех тренировках и во всех играх, чтобы продолжать радовать наших болельщиков», – заявил Ерохин.
- Россиянин Александр Ерохин, играющий на позиции атакующего полузащитника, представляет цвета «Зенита» с 2017 года.
- В майке невского коллектива футболист поучаствовал в 221 игре, в них он сумел записать в свой актив 37 голов и 17 голевых пасов.
- В минувшем сезоне Александр отметился 1 голом 3 ассистами в 27 встречах.
- На счету Ерохина 4 гола в 32 матчах за сборную России.
- В этом году Ерохин отпразднует свое 35-летие. Ранее было официально объявлено, что «Зенит» и Ерохин продолжат сотрудничество. Новое трудовое соглашение рассчитано на один сезон.
Источник: Официальный сайт «Зенита»