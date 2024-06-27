Аршавин определил фаворитов 1/8 финала Евро-2024

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на матчи первого раунда плей-офф чемпионата Европы-2024.

«Думаю, что интересный матч будет Швейцария – Италия. Швейцария для меня здесь выглядит командой, которая способна победить. Я поставил бы на нее в этой паре. Все остальное, мне кажется, выйдут Испания, Германия, Португалия, Франция, Голландия, Австрия, Англия и Швейцария. Мой прогноз такой», – сказал Аршавин.