Аршавин определил фаворитов 1/8 финала Евро-2024

Бывший нападающий «Зенита», «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин дал прогноз на матчи первого раунда плей-офф чемпионата Европы-2024.
«Думаю, что интересный матч будет Швейцария – Италия. Швейцария для меня здесь выглядит командой, которая способна победить. Я поставил бы на нее в этой паре. Все остальное, мне кажется, выйдут Испания, Германия, Португалия, Франция, Голландия, Австрия, Англия и Швейцария. Мой прогноз такой», – сказал Аршавин.
- В 1/8 финала Евро-2024 встретятся Испания – Грузия, Германия – Дания, Португалия – Словения, Франция – Бельгия, Румыния – Нидерланды, Швейцария – Италия, Австрия – Турция, Англия – Словакия.
- Матчи пройдут с 29 июня по 2 июля.
Источник: «Матч ТВ»