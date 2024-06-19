Мостовой оценил назначение Абаскаля в «Гранаду»

Александр Мостовой высказался о том, что Гильермо Абаскаль официально возглавил «Гранаду».

«Теперь Абаскаль может поучиться, набраться опыта. Это то, о чем я говорил. Люди, которые не играли в футбол, должны сначала работать в таких командах, а потом в топ-клубах. Но у нас бывает иначе. Там я желаю ему удачи.

Я критиковал не конкретно Абаскаля, просто фамилия такая. Вопрос был в целом к таким людям и к подобным ситуациям.

Как люди, не игравшие в футбол, становятся тренерами? Хотя теперь он мог бы отдыхать лет десять с тем, что заработал в Москве.

Выведет ли он «Гранаду» в Примеру? Это очень сложный турнир, ему будет тяжело», – считает Мостовой.