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Мостовой оценил назначение Абаскаля в «Гранаду»

19 июня 2024, 23:11
4

Александр Мостовой высказался о том, что Гильермо Абаскаль официально возглавил «Гранаду».

«Теперь Абаскаль может поучиться, набраться опыта. Это то, о чем я говорил. Люди, которые не играли в футбол, должны сначала работать в таких командах, а потом в топ-клубах. Но у нас бывает иначе. Там я желаю ему удачи.

Я критиковал не конкретно Абаскаля, просто фамилия такая. Вопрос был в целом к таким людям и к подобным ситуациям.

Как люди, не игравшие в футбол, становятся тренерами? Хотя теперь он мог бы отдыхать лет десять с тем, что заработал в Москве.

Выведет ли он «Гранаду» в Примеру? Это очень сложный турнир, ему будет тяжело», – считает Мостовой.

  • Абаскаля уволили из «Спартака» 14 апреля.
  • Он провел в клубе почти 2 года.
  • «Гранада» заняла последнее место в прошедшем испанском чемпионате.

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Источник: Metaratings
Испания. Сегунда Гранада Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (4)
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BoevStas1
1718828925
Гениально)))Просто Фамилия такая... придурок...иди мосты тогда разводи на Неве...Мостовой(((
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Xiko
1718830541
Мостовой уже, в каждой бочке затычка и в конце ноет, что кого угодно берут в тренера, но не его. Уже какой то каламбур прям
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acor94
1718875136
Просто сухие факты. Гранада - стоймость состава 78 млн. Спартак - 85 млн. О каком топ-клубе идёт речь?
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Garrincha58
1719057807
Мауринью Слуцкий тоже не играли в футбол но оба знатные тренеры да и Вилаш-Боаш вроде тоже, а Мостовой играл и что с того только критиковать и может умник
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