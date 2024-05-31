Лунин высказался о своей болезни перед финалом Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» Андрей Лунин поблагодарил болельщиков за поддержку на фоне болезни.
- Украинский футболист заразился гриппом.
- Его изолировали от команды.
- Участие Лунина в финале Лиги чемпионов под вопросом. В старте, скорее всего, выйдет Тибо Куртуа.
«Очень жаль, что я не могу готовиться вместе с командой к самой главной игре сезона, к самому важному матчу в жизни.
Огромное спасибо за все ваши сообщения и поддержку! A Por La 15! [Вперед за 15-м кубком чемпионов]» – написал Лунин в соцсетях.
- Трофей разыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия».
- Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Источник: «Бомбардир»