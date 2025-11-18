Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины

Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины

Сегодня, 19:47
1

Вратарь «Реала» Андрей Лунин опроверг слухи о нежелании играть за сборную Украины.

«Глядя на распространяемую в последнее время ложную и попросту вымышленную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются запачкать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.

Прежде чем распространять какую-либо информацию, уважаемые журналисты, удостоверьтесь в ее правдивости. Кто-то из вас слышал от меня или от главного тренера, что я отказываюсь приезжать в сборную?! Ответ – «нет», потому что априори невозможно даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то что говорить такое.

Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня представлять цвета нашей страны – это гордость.

Было довольно много матчей, где я не играл и был в запасе, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда все мы прекрасно понимаем, что это национальная сборная, где главное – команда и результат?

Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать.

Опубликованные статьи – ложь. Непрофессионализм журналистов, делающих такого рода публикации или заявления, – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности.

Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания конфликтов между нами я считаю неправильным», – написал Лунин в соцсетях.

  • Голкипер не играет за украинскую сборную с июня.
  • После дебюта в 2018 году он пропустил 16 голов в 16 матчах.

Отбор ЧМ-2026. Франция победила Азербайджан (3:1), Украина вышла в стыки
Мбаппе стал вторым самым молодым игроком после Пеле с 400 голами в карьере
Отбор ЧМ-2026. Франция разгромила Украину, поражение Португалии, победы Англии и Италии
Mirak92
1763489718
Так это ж на родину надо, там ТЦК, да и патриотом модно за стенами быть.
Ответить
Гонду дал согласие на переход из «Зенита» в другой клуб
21:39
ВидеоДесятки тысяч фанатов встречали сборную Норвегии после выхода на ЧМ-2026
21:30
Моуринью хочет усилить «Бенфику» игроком сборной России
21:09
1
В России может пройти чемпионат мира среди сборных, не прошедших на ЧМ-2026
20:55
3
Ташуев объяснил, почему считает Абаскаля слабым тренером: «Было легко играть против него»
20:33
3
Мостовой ответил на предложение войти в тренерский штаб «Динамо»
20:20
1
Талалаев – об экс-тренере «Спартака»: «Честно, я даже не знал его фамилию»
19:59
1
Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины
19:47
1
Карпина раскритиковали за работу в «Динамо»: «Оставил только разлад и шатания»
19:30
4
Павлюченко выбрал топ-5 лучших игроков среди бывших партнеров по команде
19:00
