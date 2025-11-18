Лунин ответил на обвинения в отказе выступать за сборную Украины

Вратарь «Реала» Андрей Лунин опроверг слухи о нежелании играть за сборную Украины.

«Глядя на распространяемую в последнее время ложную и попросту вымышленную информацию о том, что я отказываюсь представлять сборную Украины, я не могу молчать, особенно когда пытаются запачкать мое имя и поставить под сомнение мою любовь и преданность национальной команде.

Прежде чем распространять какую-либо информацию, уважаемые журналисты, удостоверьтесь в ее правдивости. Кто-то из вас слышал от меня или от главного тренера, что я отказываюсь приезжать в сборную?! Ответ – «нет», потому что априори невозможно даже думать о том, чтобы не играть за сборную Украины, не то что говорить такое.

Сборная – это мечта и цель каждого футболиста, и для меня представлять цвета нашей страны – это гордость.

Было довольно много матчей, где я не играл и был в запасе, и никаких проблем не было. Так с чего им быть сейчас, когда все мы прекрасно понимаем, что это национальная сборная, где главное – команда и результат?

Все хотят играть, и это нормально, но решение принимает тренер, как он считает лучше для команды, а мы, как игроки, должны быть готовы помогать.

Опубликованные статьи – ложь. Непрофессионализм журналистов, делающих такого рода публикации или заявления, – это неуважение ко мне как к профессионалу и как к личности.

Использовать журналистику и информационное пространство для дезинформации болельщиков и развязывания конфликтов между нами я считаю неправильным», – написал Лунин в соцсетях.