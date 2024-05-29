Лунин серьезно заболел за три дня до финала Лиги чемпионов

Вратарь «Реала» Андрей Лунин заразился гриппом, из-за чего уже несколько дней не тренируется с командой.

Украинца намеренно изолировали от остальных футболистов, чтобы болезнь не распространилась на других.

Ему вряд ли разрешат лететь в Лондон вместе с командой в четверг. Вероятно, он отправится в британскую столицу отдельным рейсом в пятницу или субботу.

Скорее всего, Лунин не выйдет в стартовом составе «Реала» на финал Лиги чемпионов (1 июня). Ожидается, что с первых минут выйдет Тибо Куртуа.