Кержаков возглавил «Кайрат»

«Кайрат» объявил о подписании контракта с 41-летним тренером Александром Кержаковым.
В этом году россиянин проходил стажировку в испанской «Севилье» и итальянском «Интере».
- «Кайрат» занимает 3-е место в чемпионате Казахстана с 15 очками после 9 матчей.
- Кержаков начал тренерскую карьеру в 2017 году в академии ФК «Зенит». С 2018-го по 2020-й тренировал юношеские сборные России U-17, U-18 и U-19. Также возглавлял «Томь», «Нижний Новгород», кипрскую «Кармиотиссу» и «Спартак» из Суботицы. Он покинул сербский клуб в ноябре 2023 года.
Источник: официальный сайт «Кайрата»