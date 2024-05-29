Роналду подвел итоги сезона в чемпионате Саудовской Аравии

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сказал, что для него важен рекорд по количеству голов за сезон, установленный им в чемпионате Саудовской Аравии. В матче последнего тура Про-лиги португалец сделал дубль в ворота «Аль-Иттихада» и довел общее число своих мячей в турнире до 35.

«Мы хорошо закончили чемпионат, теперь нужно выиграть Кубок короля. Надеюсь на то, что команда сможет хорошо сыграть, что финал будет хорошо сыгран, что в нем все будет справедливо. Об этом я прошу больше всего.

Я очень счастлив. Во-первых, из-за победы команды и хорошего окончания чемпионата. А, во-вторых, из-за рекорда по голам в лиге. Признаюсь, я очень счастлив. Я не ожидал. Это важно для меня. Но самое главное – всегда команда. Мы в хорошей форме. Мы хорошо играем и становимся лучше», – сказал Роналду.