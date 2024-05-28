Полузащитник «Динамо» Макаров оценил упущенную возможность стать чемпионом

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров прокомментировал результат команды в минувшем сезоне. Бело-голубые могли стать чемпионами России, если бы не проиграли «Краснодару» в 30-м туре РПЛ.

– Упущенное чемпионство – самый обидный момент в вашей карьере?

– Не знаю, посмотрим. Верю, что моя карьера будет идти дальше, впереди будет много радостных, счастливых моментов. Не огорчаемся, идем дальше. Третье место тоже не так плохо. Конечно, чемпионами быть гораздо лучше, но что есть.