Роналду прокомментировал рекордное количество голов в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал установленный им рекорд чемпионатов Саудовской Аравии по количеству голов за сезон.
В матче последнего тура Про-лиги португалец сделал дубль в ворота «Аль-Иттихада» и довел общее число своих мячей в турнире до 35.
«Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной», – написал Роналду. Также он прикрепил к записи изображение со своими фотографиями.
- Предыдущий рекорд был поставлен в сезоне-2018/19 Абдерразаком Хамдаллой и составлял 34 мяча. Марокканец также установил его за «Аль-Наср», а сейчас выступает в «Аль-Иттихаде».
- В нынешнем чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» стал вторым, а первую строчку занял «Аль-Хиляль», не потерпевший ни одного поражения.
Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X