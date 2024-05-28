Роналду прокомментировал рекордное количество голов в Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду прокомментировал установленный им рекорд чемпионатов Саудовской Аравии по количеству голов за сезон.

В матче последнего тура Про-лиги португалец сделал дубль в ворота «Аль-Иттихада» и довел общее число своих мячей в турнире до 35.

«Я не гонюсь за рекордами – это рекорды гонятся за мной», – написал Роналду. Также он прикрепил к записи изображение со своими фотографиями.