Овчинников – о бразильцах в «Зените»: «Это жирные коты»

Российский тренер Валерий Овчинников раскритиковал легионеров «Зенита».

Петербуржцы упустили лидерство в РПЛ за 2 тура до конца сезона.

У команды 5 матчей подряд без побед.

«В матче с ЦСКА на поле было восемь бразильцев. Это жирные коты, которые ходят шагом. Они не играют, они научились делать передачи, но у них нет Месси, который будет забивать.

И еще пять легионеров сидят в запасе. Итого получается 13. С цифрой 13 чемпионом не станешь. Никогда. Число Черта», – сказал Овчинников.