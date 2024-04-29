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  • Президент «Урала» Иванов сделал заявление о возможном вылете команды из РПЛ

Президент «Урала» Иванов сделал заявление о возможном вылете команды из РПЛ

29 апреля 2024, 19:50
14

Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы остаться в РПЛ.

  • «Урал» сегодня спас ничью в гостевом матче с «Рубином» (1:1).
  • Команда из Екатеринбурга сравняла счет на 86-й минуте.
  • «Урал» идет на 15-м месте в зоне вылета Премьер-лиги.

«Мы хотели выиграть. Сегодня наши защитники не имели права так играть. Даку шел с центра поля и всех обошел, это наша вина.

Но мы играли на победу, старались и не проиграли. Это очко тоже нам в копилку. Мы будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Да, конкуренты играют хорошо, но и мы тоже можем набирать очки. Что тут сделаешь? Никто не хочет вылетать. Мы должны биться в каждой игре», – сказал Иванов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Иванов Григорий
Комментарии (14)
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Skull_Boy
1714409941
Да и ссать на вас
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CSKA57
1714410715
А ведь как хорошо начинали...
Ответить
Таврида
1714412210
Иванов напоминает чудом выжевшего "братка" из 90-х. "Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы остаться в РПЛ." Отстрелить Алаева уже не получится(((
Ответить
RUSARM
1714419284
Соломку подстелил,на всякий случай!!! Хитрец!!
Ответить
Павелий
1714428417
Мнение г-на Иванова даже читать не хочется. Таких как он надо держать максимально далеко от отечественного футбола.
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