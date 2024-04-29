Президент «Урала» Иванов сделал заявление о возможном вылете команды из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов пообещал, что команда сделает все возможное, чтобы остаться в РПЛ.

«Урал» сегодня спас ничью в гостевом матче с «Рубином» (1:1).

Команда из Екатеринбурга сравняла счет на 86-й минуте.

«Урал» идет на 15-м месте в зоне вылета Премьер-лиги.

«Мы хотели выиграть. Сегодня наши защитники не имели права так играть. Даку шел с центра поля и всех обошел, это наша вина.

Но мы играли на победу, старались и не проиграли. Это очко тоже нам в копилку. Мы будем бороться до последнего, чтобы сохранить прописку в РПЛ.

Да, конкуренты играют хорошо, но и мы тоже можем набирать очки. Что тут сделаешь? Никто не хочет вылетать. Мы должны биться в каждой игре», – сказал Иванов.

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