«Дармштадт» стал 4-м клубом в топ-5 лиг, потерявшим шансы на сохранение прописки в элите

В матче 31-го тура Бундеслиги «Дармштадт» дома проиграл «Хайденхайму» со счетом 0:1. «Лилии» замыкают турнирную таблицу чемпионата Германии на 18-й строчке. С 17 очками после 31 матча команда потеряла шансы на сохранение прописки в элите.

«Дармштадт» вышел в Бундеслигу в прошлом сезоне, но не смог закрепиться в ней.

На спасительном 15-м месте в данный момент находится «Бохум» (30 очков), 16-ю позицию, которая дает право сыграть в стыковых матчах, занимает «Майнц» (28 очков). В зоне вылета на 17-й строчке находится «Кельн» (23 очка).

Ранее шансы на сохранение места в элите на следующий сезон в топ-5 чемпионатов потеряли «Шеффилд Юнайтед» в Англии, «Альмерия» в Испании и «Салернитана» в Италии.