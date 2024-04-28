⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) и сократило отставание от петербуржцев до трех очков

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» победило «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Константин Тюкавин на 76-й минуте.

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ. На счету бело-голубых стало 47 очков. Команда занимает третье место в чемпионате России.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд. На счету команды 50 очков. На данный момент она лидирует в РПЛ.

У идущего вторым «Краснодара» 49 очков на счету. Команда провела на один матч меньше. «Быки» сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 29 апреля.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 76.

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