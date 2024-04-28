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  • ⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) и сократило отставание от петербуржцев до трех очков

⚡ РПЛ. «Динамо» обыграло «Зенит» (1:0) и сократило отставание от петербуржцев до трех очков

28 апреля 2024, 21:12
195

В матче 26-го тура РПЛ «Динамо» победило «Зенит» со счетом 1:0. Единственный мяч в игре забил Константин Тюкавин на 76-й минуте.

«Динамо» одержало третью победу подряд в РПЛ. На счету бело-голубых стало 47 очков. Команда занимает третье место в чемпионате России.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд. На счету команды 50 очков. На данный момент она лидирует в РПЛ.

У идущего вторым «Краснодара» 49 очков на счету. Команда провела на один матч меньше. «Быки» сыграют в гостях с «Крыльями Советов» 29 апреля.

Россия. Премьер-лига. 26-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Тюкавин, 76.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо
Комментарии (195)
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VVM1964
1714328015
Веселится и ликует ВСЯ СТРАНА !!! Это просто праздник сегодня какой-то !!!!!!!!!!!
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Иван Петров 1986
1714328053
Ой как хорошо, когда блохастых дерут.
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ziborock
1714328153
За 90 минут один удар в створ....и они еще смеялись над игрой ЦСКА - Спартак!)))
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PAREVG.
1714328188
Молодцы Динамовцы!!!!!!!!!!!!!!!!!! ВСЮ СТРАНУ ПОРАДОВАЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ivany4
1714328573
Пусть реют флаги над ментами!!! Помойных седня нае**ли!!! Судя по коммаентам, порадовали всех болел.))) Молодцы!
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JTherry
1714328576
стыдно за газовый проект..! все их уже в чемпионы записали, а тут - фиаско от динамы, в третий раз в сезоне..!!!))) кони следующие вдуют бом.жам - мечты сбываются..!))
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VVM1964
1714328647
Сегодня Зенит получит максимальное количество комментов - газпром мечты сбываются !!! ))) Обосрались - обтекайте, сегодня праздник у страны !!! А по эмоциям можно понять - КАК ВАС ВСЕ НЕ ЛЮБЯТ !!!!!!!
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insider_retro
1714329356
Тюка полезно тюкнул...
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zigbert
1714330637
Динамо с победой! Сумели удержать победный счет. Шунин сыграл отлично, хотя большой работы у него не было. Зенит оказался силен только в контроле мяча.
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VVM1964
1714338262
Мои поздравления Зениту - ну наконец то информация про вас собирает больше откликов, чем даже победа Спартака в ТАКОМ дерби с Локомотивом !!! Это как же надо было ТАК настроить против себя ВСЮ страну, что бы пошел шквал откликов на ваш просёр !!! )))
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