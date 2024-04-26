Григорий Иванов призвал россиян не отказываться от предложений из-за рубежа

Президент «Урала» Григорий Иванов не видит проблемы, если российские игроки будут уезжать за рубеж.

«Конечно, тяжело и обидно осознавать, что мы будем играть, дай бог это случится, в 2030 году. Уже молодое поколение футболистов сыграет. Когда был развал Советского Союза, в 90-е годы у нас же человек 50 выступало за рубежом: в испанском, итальянском чемпионатах.

Если хороший клуб сделает предложение, то надо уезжать. У наших нормальные зарплаты, они не поедут играть куда-нибудь в Болгарию, Монголию и так далее.

У нас есть хорошие ребята: Арсен Захарян уехал, Александр Головин играет. Если будет возможность, надо ехать и играть, конечно», – сказал Иванов.