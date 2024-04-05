Орлов объяснил, почему Моуринью не нужен «Спартаку»

Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» не нужен такой тренер, как Жозе Моуринью.

– Моуринью, например, свободен. Но пойдeт ли он в «Спартак»?

– «Спартаку» не нужен Моуринью. Он уже едет с футбольной ярмарки. Да, он даeт результат, но я вспоминаю его «Интер», бравший Лигу чемпионов. В Барселоне они просто стояли весь матч в обороне, отбивались.

Вспомните Капелло. В 1990-е годы считался лучшим тренером Италии – на родине его до сих пор уважительно Мистером зовут. Но когда он приехал в Испанию и сделал «Реал» чемпионом, болельщики взбунтовались: «Нам такой футбол не нужен. Чересчур прагматичный». И клуб его уволил. Чемпионом!

Гвардиола или Клопп намного лучше тренеры, чем Моуринью. «Спартаку» туда замахиваться не надо, но надо поискать достойного специалиста. Это очень большая и серьeзная наука.

Подбирать тренера команде должны профессионалы. Для этого нужна группа специалистов, и прежде всего в неe должен входить, конечно, Романцев.

Они и должны искать нужную фигуру, а не какой-то агент, который кому-то что-то предложил, получил откат. В нашем российском футболе такое сплошь и рядом.