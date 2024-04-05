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    Орлов объяснил, почему Моуринью не нужен «Спартаку»

    Журналист Геннадий Орлов считает, что «Спартаку» не нужен такой тренер, как Жозе Моуринью.

    – Моуринью, например, свободен. Но пойдeт ли он в «Спартак»?

    – «Спартаку» не нужен Моуринью. Он уже едет с футбольной ярмарки. Да, он даeт результат, но я вспоминаю его «Интер», бравший Лигу чемпионов. В Барселоне они просто стояли весь матч в обороне, отбивались.

    Вспомните Капелло. В 1990-е годы считался лучшим тренером Италии – на родине его до сих пор уважительно Мистером зовут. Но когда он приехал в Испанию и сделал «Реал» чемпионом, болельщики взбунтовались: «Нам такой футбол не нужен. Чересчур прагматичный». И клуб его уволил. Чемпионом!

    Гвардиола или Клопп намного лучше тренеры, чем Моуринью. «Спартаку» туда замахиваться не надо, но надо поискать достойного специалиста. Это очень большая и серьeзная наука.

    Подбирать тренера команде должны профессионалы. Для этого нужна группа специалистов, и прежде всего в неe должен входить, конечно, Романцев.

    Они и должны искать нужную фигуру, а не какой-то агент, который кому-то что-то предложил, получил откат. В нашем российском футболе такое сплошь и рядом.

    • 61-летний Моуринью остается без работы после январского увольнения из «Ромы».
    • «Спартак» сейчас тренирует испанец Гильермо Абаскаль.
    • Команда идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 17:17
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    Комментарии (9)
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    WE ARE FOR PETER
    1712327436
    Пусть Спартак обратиться в отдел селекции Зенита и ему как фарм клубу подберут тренера нужного, за деньги конечно же))
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    MaxRnD
    1712327612
    Моуру сейчас определённо по силам вывести в пердив клуб из любого чемпионата и потом сгинуть в туман. Сейчас это 2-й Божевич только ТОП-уровня ...
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    ц
    1712327890
    А он слёзно просился...
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    fakeid
    1712328199
    если так подумать, то в тарасятнике кого только не было в роли тренеров: латыш, датчанин, итальянцы (3,5 шт. один с еврокубком, один немец тедеска), пара испанцев, воспитанники спартака, пиджак, тренеришка, дорогие, дешёвые, без опыта. можно ещё попробовать тренера-зулуса, тренера уголовника, тренера-наркомана (кстати, есть кандидатура 3-в-1), тренера-женщину (заремба), лгбт-тренера, тренера-иноагента, вообще играть без тренера. по сути, спартак перебрал уже всё. может, дело вовсе не в тренерах, а в чём-то другом?) погода, газпром, заговор, гороскоп плохой - это всё понятно. но, быть, может, дело в тупом руководстве, а?)
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712330103
    Ожидание Моуринью, действительность заштатный албанский физрук. Гыгыгы
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