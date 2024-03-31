Артур – после ничьей «Зенита» с «Крыльями»: «Футбол не имеет ничего общего со справедливостью»

Игрок «Зенита» Артур призвал не искать в футболе справедливость.

Об этом бразилец заявил после матча 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

«Футбол вообще не имеет ничего общего со справедливостью. Порой бывает так, что команда играет отлично, но проигрывает, а иногда играет плохо – и побеждает. Так что в футболе нет справедливости.

Думаю, мы диктовали свои условия игры и нам не хватило лишь чуть-чуть, чтобы забить», – сказал Артур.