В «Урале» заверили, что не тянули время против «Спартака»

Начальник команды «Урала», бывший игрок клуба Артем Фидлер дал комментарий после матча 22-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

– Но «Урал» с самого начала тянул время, судья просил вратаря быстрее вводить мяч в игру еще в первом тайме. Это говорит о том, что «Урал» изначально хотел ничью.

– Не согласен с вами. Где вы увидели, что судья делал предупреждение Илье Помазуну? Мы не тянули время, мы хотели выиграть. Обычно затяжка времени бывает в конце матча, когда понимаешь, что не проиграть, – тоже неплохо. Но никак не в начале матча.

– Можно ли сказать, что «Спартак» уже не тот? Или не топ – не топ-команда?

– Каким бы ни был «Спартак», он остается «Спартаком». Мы с уважением к ним относимся, у них хорошая команда, и они прекрасно играют.