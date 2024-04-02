Шалимов высказался об игре «Спартака» в атаке против «Урала»

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что в матче 22-го тура «Спартак» – «Урал» (0:0) хозяева создали достаточно моментов для победы в игре.

«У «Спартака» было достаточно моментов, чтобы выиграть – важную роль играет Зиньковский, но я бы не стал говорить, что это из-за отсутствия Промеса. Антон стал стабильно играть в основе, еще когда Промес был в команде, но ставили голландца в атаку. Другое дело, что активность у Зиньковского пока не приводит к голам – такое впечатление, что в завершающей стадии не хватает сил, удары не получаются.

Особая роль, на мой взгляд, у Соболева. Я еще раз подчеркну, что это не деревянный, а очень техничный форвард, – и в этом матче мог забить, когда чуть не перебросил Помазуна. Другое дело, что, продолжу об этом говорить, Александр не играет в створе ворот, делает много неэффективной работы», – сказал Шалимов.