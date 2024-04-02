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    • Шалимов высказался об игре «Спартака» в атаке против «Урала»

    Шалимов высказался об игре «Спартака» в атаке против «Урала»

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов считает, что в матче 22-го тура «Спартак» – «Урал» (0:0) хозяева создали достаточно моментов для победы в игре.

    «У «Спартака» было достаточно моментов, чтобы выиграть – важную роль играет Зиньковский, но я бы не стал говорить, что это из-за отсутствия Промеса. Антон стал стабильно играть в основе, еще когда Промес был в команде, но ставили голландца в атаку. Другое дело, что активность у Зиньковского пока не приводит к голам – такое впечатление, что в завершающей стадии не хватает сил, удары не получаются.

    Особая роль, на мой взгляд, у Соболева. Я еще раз подчеркну, что это не деревянный, а очень техничный форвард, – и в этом матче мог забить, когда чуть не перебросил Помазуна. Другое дело, что, продолжу об этом говорить, Александр не играет в створе ворот, делает много неэффективной работы», – сказал Шалимов.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 32 очками после 21 матча, «Урал» идет 13-м с 20 очками.
    • Шалимов был игроком взрослой команды «Спартака» с 1986 по 1991 годы, главным тренером «Урала» в 2021–2022 годах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2024 07:56
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    Комментарии (2)
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    Suvorov71
    1712037913
    Согласен с Шалимовым, в любом виде спорта должны быть визуха, это как в жизни, белая полоса-черная полоса, у Великой команды не удачная полоса, но болельщики очень ждут белую полосу
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