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    • Газзаев проанализировал результат матча «Спартак» – «Урал»

    Газзаев проанализировал результат матча «Спартак» – «Урал»

    Валерий Газзаев подвел итоги противостояния «Спартака» и «Урала» в 22-м туре чемпионата России.

    • Матч проходил в Москве.
    • Его итог – ничья 0:0.
    • У «Спартака» нет голов в 3 весенних матчах РПЛ.

    «Спартак» дома не смог одолеть «Урал». Мне показалось, что команда не играла, а мучилась. Мало интересных ходов. Какое-то напряжение на лицах футболистов. Постоянные забросы на Соболева. Не знаю...

    Мало идей. Отсюда такие результаты весной. Конечно, отсутствие Промеса в атаке сказывается. Это игрок действительно высокого уровня. Плюс есть такое понятие – аура авторитета. Ее красно-белым, конечно, не хватает.

    Слова Абаскаля про то, что ему помогает состав определять Бог. Не знаю, не знаю... Это что-то из области философии. Не готов комментировать такие слова тренера.

    Похоже, он просто сильно растерян. Не знает, что делать. Потерян... От него ждут и игры, и результата. А мы не видим ни того ни другого...

    Может ли испанский тренер сетовать на решение судьи, который не поставил пенальти за фол Кулакова на Зиньковском? Судья так увидел этот эпизод, плюс он же общался с видеоарбитрами – вынесли такой вердикт.

    На мой взгляд, это пенальти. Но, с другой стороны, если ты хочешь претендовать на что-то серьезное, должен создавать против «Урала» гораздо больше моментов, а не уповать на пенальти. Повторюсь, «Спартак» не играл, а мучился», – сказал Газзаев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2024 19:19
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    Комментарии (4)
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    Cleaner
    1711990782
    В защиту Спартака скажу, что сейчас все команды РПЛ не играют, а мучаются. Выделить некого. Зенит с таким составом должен оформлять чемпионство за ДЕСЯТЬ ТУРОВ до конца чемпионата, но и Зенит на поле мучается. Все российские команды сейчас одинаково низкого качества, потому и игры такие...
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    Иван Петров 1986
    1711991031
    Понятно - все гавно.
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    DVOK68
    1711992878
    Адекватно сказано.
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    zigbert
    1712047208
    Да если бы Спартак забил хотя бы гол, разговоров таких не было бы. Спартак имел преимущество по голевым моментам и по игре но где то просто не везет.
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