Чернов назвал средство, которым «Урал» «убивал» игру со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Никита Чернов согласился, что футболисты «Урала» в матче 22‑го тура РПЛ (0:0) постоянными падениями «убивали» игру.

– Не показалось, что «Урал» постоянными падениями убивал игру?

– Да, показалось, но в футболе все средства хороши. Их тоже можно понять. Может, они не успевали за нашим темпом и хотели сбить игру. Брали больше пауз, вратарь долго вводил мяч. Повторяюсь, все средства хороши.

– Вы к этому спокойно относитесь?

– Да. Понятно, что ты кипишь, когда такое происходит на поле. Но это часть футбола, от которой никуда не денешься.