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    • Чернов назвал средство, которым «Урал» «убивал» игру со «Спартаком»

    Чернов назвал средство, которым «Урал» «убивал» игру со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Никита Чернов согласился, что футболисты «Урала» в матче 22‑го тура РПЛ (0:0) постоянными падениями «убивали» игру.

    – Не показалось, что «Урал» постоянными падениями убивал игру?

    – Да, показалось, но в футболе все средства хороши. Их тоже можно понять. Может, они не успевали за нашим темпом и хотели сбить игру. Брали больше пауз, вратарь долго вводил мяч. Повторяюсь, все средства хороши.

    – Вы к этому спокойно относитесь?

    – Да. Понятно, что ты кипишь, когда такое происходит на поле. Но это часть футбола, от которой никуда не денешься.

    • «Спартак» с 32 очками занимает 6-е место в РПЛ, «Урал» с 20 очками идет 13‑м.
    • После возобновления сезона красно-белые в трех матчах дважды сыграли вничью в 1 раз потерпели поражение в РПЛ. Также он одержали победу во встрече Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2024 09:51
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    Комментарии (32)
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    O-kolesov
    1711956033
    Чернову сами журналюги подсказали ответ в вопросе.
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    Алексей З
    1711956053
    Надо создавать и забивать, проблемы искать в собственной игре. Урал играл так как способен на сегодняшний день. Кто уж бросался в глаза , так это Каштанов. При таких габаритах и выставить себя вечно лижащим терпилой , как то не солидно.
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    Cleaner
    1711956158
    Против мастерства игроков Урала Спартаку нечего было предъявить. Спартаковское Дельфин нырял, бился головой об газон, веселил публику. В итоги за всю весну у Спартака НОЛЬ голов. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    NewLife
    1711956244
    " но в футболе все средства хороши" Нет, такое блдство убивает футбол. Требую ввести хронометраж чистого времени!
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1711959492
    Просто Урал классом выше хряков. Гыгыгы
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    ivany4
    1711959870
    То, что делал Урал, было видно всем. И хорошо, что вы это видите, и не "закипаете" и не срываетесь. Вот только почему вы не стремитесь на поле исправлять такие ситуации в свою пользу. Судя по тому, как кричит и раздает указания Абаскаль, вы должны это уметь делать. Хотелось бы знать, когда вы будете не только видеть, но и исправлять такие ситуации.
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    SLADE2019
    1711960230
    Это не Чернов, а корреспондент назвал.
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