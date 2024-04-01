Чернов назвал средство, которым «Урал» «убивал» игру со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Никита Чернов согласился, что футболисты «Урала» в матче 22‑го тура РПЛ (0:0) постоянными падениями «убивали» игру.
– Не показалось, что «Урал» постоянными падениями убивал игру?
– Да, показалось, но в футболе все средства хороши. Их тоже можно понять. Может, они не успевали за нашим темпом и хотели сбить игру. Брали больше пауз, вратарь долго вводил мяч. Повторяюсь, все средства хороши.
– Вы к этому спокойно относитесь?
– Да. Понятно, что ты кипишь, когда такое происходит на поле. Но это часть футбола, от которой никуда не денешься.
- «Спартак» с 32 очками занимает 6-е место в РПЛ, «Урал» с 20 очками идет 13‑м.
- После возобновления сезона красно-белые в трех матчах дважды сыграли вничью в 1 раз потерпели поражение в РПЛ. Также он одержали победу во встрече Кубка России.