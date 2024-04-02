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    • Шалимов прокомментировал высказывание Абаскаля об определении состава

    Шалимов прокомментировал высказывание Абаскаля об определении состава

    Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов оценил резонансное высказываниие главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец, комментируя выбор состава на матч 22-го тура с «Уралом», сказал, что его подсказал ему бог.

    «Что касается слов Абаскаля про связь с богом при определении стартового состава, то тут мне уже не смешно», – сказал Шалимов.

    • Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.
    • Под его руководством клуб в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
    • После 21 матча в текущем сезоне красно-белые занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 32 очка.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.04.2024 08:45
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    Комментарии (1)
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    andr45
    1712041967
    А Шалимов вообще когда-либо смеется, если не считать случаев, когда он облыжные письма пишет?
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