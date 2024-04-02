Шалимов прокомментировал высказывание Абаскаля об определении состава

Бывший главный тренер пяти клубов РПЛ Игорь Шалимов оценил резонансное высказываниие главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля. Испанец, комментируя выбор состава на матч 22-го тура с «Уралом», сказал, что его подсказал ему бог.

«Что касается слов Абаскаля про связь с богом при определении стартового состава, то тут мне уже не смешно», – сказал Шалимов.