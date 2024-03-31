Киммих прокомментировал домашнее поражение «Баварии» от «Боруссии» Д

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о матче 27-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д (0:2).

Мюнхенцы проиграли дома «Боруссии» впервые с 2014 года.

«Я удивляюсь, как мы можем показывать такую игру в таком матче, как этот. Для меня это совершенно необъяснимо, во втором тайме это было похоже на товарищескую игру.

Мы, игроки, должны пойти домой и задать себе вопросы», – считает Киммих.