Киммих прокомментировал домашнее поражение «Баварии» от «Боруссии» Д

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих высказался о матче 27-го тура Бундеслиги против «Боруссии» Д (0:2).
- Мюнхенцы проиграли дома «Боруссии» впервые с 2014 года.
«Я удивляюсь, как мы можем показывать такую игру в таком матче, как этот. Для меня это совершенно необъяснимо, во втором тайме это было похоже на товарищескую игру.
Мы, игроки, должны пойти домой и задать себе вопросы», – считает Киммих.
- «Бавария» отстает от лидирующего «Байера» на 13 очков.
- После поражения от «Боруссии» тренер «Баварии» Томас Тухель поздравил леверкузенцев с 1-м в истории чемпионством.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо