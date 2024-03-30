Артур: «Буду стремиться превзойти Халка в «Зените»

Футболист «Зенита» Артур поделился эмоциями после дебютного гола в РПЛ.

Бразилец забил «Крыльям Советов» (1:1) в 22-м туре.

«Халк свой первый мяч за петербуржцев забил также в Самаре, и в тот день тоже была ничья? Интересное совпадение.

Халк – потрясающий футболист, я его фанат, он и сейчас показывает отменную результативность в Бразилии. Он оставил очень яркий след в истории «Зенита», мне тоже хотелось бы написать здесь свою историю. И я действительно буду стремиться превзойти его голевые достижения в футболке петербуржцев», – сказал Артур.