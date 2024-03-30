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  • «Бавария» – «Боруссия Д»: прогноз на матч 27 тура Бундеслиги, 30 марта

«Бавария» – «Боруссия Д»: прогноз на матч 27 тура Бундеслиги, 30 марта

30 марта 2024, 09:04

В субботу, 30 марта, «Бавария» дома сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет в рамках 27 тура Бундеслиги и начнется в 20:30 по мск.

«Бавария»

Мюнхенцы с 60 баллами идут на втором месте в турнирной таблице. Команда в 26 матчах чемпионата Германии выиграла 19 матчей, трижды сыграла вничью и четыре раза потерпела поражение. «Бавария» забила 78 голов – это лучший результат в лиге, и пропустила 31 мяч.

В предыдущем матче «Бавария» на выезде обыграла «Дармштадт 98» со счетом 5:2.

«Боруссия Д»

Дортмундцы идут на четвертом месте в таблице с 50 очками. Команда выиграла 14 матчей, в восьми встречах сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Боруссия Д» забила 53 гола и пропустила 32 мяча.

В последнем матче «Боруссия Д» обыграла франкфуртский «Айнтрахт» со счетом 3:1.

Прогноз на матч «Бавария» – «Боруссия Д»

Три последние очные встречи команд закончились двумя победами «Баварии» и одной ничьей. Обе команды пребывают в хорошей игровой форме, но «Бавария» ближе к победе. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.42).

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Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Боруссия Д Бавария
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