Два игрока «Баварии» пропустят матч с «Боруссией Д»

У «Баварии» есть кадровые потери в преддверии «Дер-Класикер».

По словам главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля, матч с «Боруссией Д» из-за травм пропустят Мануэль Нойер и Рафаэль Геррейру.

Зато успел восстановиться от повреждения, полученного в сборной Англии, лучший бомбардир «Баварии» Гарри Кейн.