Два игрока «Баварии» пропустят матч с «Боруссией Д»

У «Баварии» есть кадровые потери в преддверии «Дер-Класикер».
По словам главного тренера мюнхенской команды Томаса Тухеля, матч с «Боруссией Д» из-за травм пропустят Мануэль Нойер и Рафаэль Геррейру.
Зато успел восстановиться от повреждения, полученного в сборной Англии, лучший бомбардир «Баварии» Гарри Кейн.
- Матч 27-го тура Бундеслиги состоится на «Альянц Арене» в субботу, 30 марта.
- Начало – в 20:30 мск.
- «Бавария» идет на 2-м месте в таблице чемпионата, «Боруссия Д» – на 4-м.
Источник: T-Online