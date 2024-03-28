Объявлены назначения судей на матчи 22-го тура РПЛ

Стали известны арбитры и инспекторы, которые назначены на матчи 22-го тура Мир РПЛ.

29 марта (пятница)

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

30 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Артур Фeдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

31 марта (воскресенье)

«Факел» – «Оренбург»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Владимир Сельдяков; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.