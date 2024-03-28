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Объявлены назначения судей на матчи 22-го тура РПЛ

28 марта 2024, 16:14
11

Стали известны арбитры и инспекторы, которые назначены на матчи 22-го тура Мир РПЛ.

29 марта (пятница)

«Динамо» – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Андрей Гурбанов, Владислав Назаров; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Сергей Карасeв; AVAR – Николай Богач; инспектор – Олег Соколов.

30 марта (суббота)

«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Алексей Сухой; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Колобаев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Игорь Князев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Артeм Чистяков; AVAR – Артур Фeдоров; инспектор – Виктор Кулагин.

«Балтика» – «Пари НН»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Максим Ковалев; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Игорь Панин; инспектор – Сергей Зуев.

«Спартак» – «Урал»: судья – Владимир Москалeв, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Михаил Иванов; резервный судья – Олег Соколов; VAR – Вера Опейкина; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Александр Гвардис.

31 марта (воскресенье)

«Факел» – «Оренбург»: судья – Евгений Буланов, ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Владимир Сельдяков; инспектор – Александр Гончар.

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Николай Волошин; VAR – Артур Фeдоров; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

  • После 20 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками. У «Краснодара» 39 очков, у «Динамо» – 38, у ЦСКА и «Локомотива» – по 32, у «Спартака» – 31.
  • 21-й тур РПЛ был перенесен на 23-25 апреля.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сочи Рубин Краснодар Крылья Советов Нижний Новгород Ростов Оренбург Урал Балтика Факел Ахмат Безбородов Владислав Мешков Виталий Казарцев Василий Москалев Владимир Кукуляк Евгений Кукуян Павел Буланов Евгений Шафеев Рафаэль
Комментарии (11)
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Цугундeр
1711632197
О! У Локо завелись денюжки ..
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NewLife
1711638827
Тяжело будет ментам - на них Кукурась положили))
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ligge
1711641595
Пpoгнoзы футбольных матчей -> bets-info.ru
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portero
1711655595
Все судейки косипоры, точнее умеют работать на нужный результат.... оптимизма мало, но надеюсь на хорошие игры, без утопления команд нагло, как это может любой из этих главных....
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