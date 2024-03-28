Колыванов покинул клуб Второй лиги

Ивановский «Текстильщик» объявил об уходе с поста главного тренера команды Игоря Колыванова.

«Футбольный клуб «Текстильщик» сообщает, что в связи с проблемами личного характера, возникшими у главного тренера команды Игоря Владимировича Колыванова, было принято решение о досрочном расторжении трудового договора. Мы благодарим Игоря Владимировича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

На ближайшем матче временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Артур Сергеевич Авакянц», – говорится в сообщении.