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Колыванов покинул клуб Второй лиги

28 марта 2024, 16:02
2

Ивановский «Текстильщик» объявил об уходе с поста главного тренера команды Игоря Колыванова.

«Футбольный клуб «Текстильщик» сообщает, что в связи с проблемами личного характера, возникшими у главного тренера команды Игоря Владимировича Колыванова, было принято решение о досрочном расторжении трудового договора. Мы благодарим Игоря Владимировича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере.

На ближайшем матче временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет Артур Сергеевич Авакянц», – говорится в сообщении.

  • «Текстильщик» занимает 3-е место в группе «серебро» дивизиона A Второй лиги на втором этапа сезона-2023/24. После трех матчей у команды 5 очков.
  • 56-летний Колыванов ранее тренировал молодежную и юношеские сборные России, «Уфу», московское «Торпедо» и ереванский «Арарат».

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Источник: официальный сайт «Текстильщика» Иваново
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна Текстильщик Химик Колыванов Игорь Авакянц Артур
Комментарии (2)
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DVOK68
1711641290
"Я устал,я ухожу".
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a_who
1711816812
Жаль !
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