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Уткин высказался об эксперименте с судьями

29 февраля 2024, 13:15
2

Комментатор Василий Уткин высказался об эксперименте по объявлению судьями своих решений после вмешательства VAR.

«В центре внимания оказались судьи, Российский футбольный союз принял решение, я думаю, что это отчасти для того, чтобы показать, что мы находимся в русле каких-то проб, инициатив и экспериментов ФИФА и УЕФА.

Теперь российские судьи должны будут объявлять о своем решении, если оно спорное, по громкой связи на стадион. Соглашусь с коллегой Мининым, который указывает на то, что, если бы судьи объясняли, почему они в итоге приняли такое решение, это было бы гораздо интереснее. Но так, объявили и объявили.

В принципе с тем, чтобы понять, что судья решил, как правило, не возникает особенной проблемы, только именно в том, каким путем он к этому пришeл и что для него оказалось более существенным», – сказал Уткин.

  • Ранее РФС заявил, что судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.
  • Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.

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Источник: YouTube-канал Василий Уткин
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Спартак ЦСКА Динамо Локомотив Краснодар Рубин Крылья Советов Ахмат Урал Оренбург Нижний Новгород Ростов Балтика Сочи Факел Уткин Василий
Комментарии (2)
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NewLife
1709206485
Кукуян на варе и карась в поле, и не надо никаких объявлений, и так все понятно и ожидаемо)))
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