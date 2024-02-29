Уткин высказался об эксперименте с судьями

Комментатор Василий Уткин высказался об эксперименте по объявлению судьями своих решений после вмешательства VAR.
«В центре внимания оказались судьи, Российский футбольный союз принял решение, я думаю, что это отчасти для того, чтобы показать, что мы находимся в русле каких-то проб, инициатив и экспериментов ФИФА и УЕФА.
Теперь российские судьи должны будут объявлять о своем решении, если оно спорное, по громкой связи на стадион. Соглашусь с коллегой Мининым, который указывает на то, что, если бы судьи объясняли, почему они в итоге приняли такое решение, это было бы гораздо интереснее. Но так, объявили и объявили.
В принципе с тем, чтобы понять, что судья решил, как правило, не возникает особенной проблемы, только именно в том, каким путем он к этому пришeл и что для него оказалось более существенным», – сказал Уткин.
- Ранее РФС заявил, что судьи на матчах чемпионата и Кубка страны начнут объявлять свои решения, принятые после вмешательства VAR.
- Судьи будут объявлять о своем решении в случае просмотра спорных эпизодов на мониторе у поля, а также когда видеоассистент арбитра фиксирует положение «вне игры» или определяет, где были нарушены правила – в штрафной площади или за ее пределами.