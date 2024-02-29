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Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае

29 февраля 2024, 07:50
3

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу победы «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в Суперкубке Китая.

«Один матч – не показатель, но трофей есть трофей. Была проделана определенная работа, он же приехал не накануне игры. Мне кажется, что Слуцкий очень вовремя вспомнил, что он тренер и тренер неплохой.

Я уже об этом говорил, в том числе и на страницах «Советского спорта», что он сделал перекос в сторону шоу-бизнеса или решил попробовать что-то новенькое. Но, мне кажется, попробовав, он понял, что в его нынешней ситуации и форме лучше быть тренером. На самом деле тренер неплохой, он стал об этом, мне кажется, забывать, идя больше по тропе шоу-бизнеса. Наверное, это была ошибка.

Я с уважением отношусь к Слуцкому, считаю, что он неплохой специалист. Этот вызов в Китай очень хорош и своевременен, его можно использовать в качестве настоящего трамплина. И, в том числе политически, ведь работа в Китае ему даст потом возможность вернуться и начать работать и на Востоке, и на Западе. Слуцкий такой, интернациональный тренер. С моей точки зрения, он все сделал правильно, посмотрим, как будет дальше развиваться его карьера.

Кстати говоря, многие выражали сомнения по поводу того, надо ли ему туда ехать. Я сразу сказал, что туда ехать надо. Это новый вызов, и, повторюсь, очень неплохой трамплин. Он может вернуться как в Россию, так и поехать в любую другую страну, чтобы продолжать расти как тренер», – написал Губерниев.

  • В воскресенье, 25 февраля «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого победил «Шанхай Порт» со счетом 1:0 и выиграл трофей.
  • Россиянин возглавил «Шанхай Шэньхуа» с 1 января.

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Источник: «Советский спорт»
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Шанхай Порт Слуцкий Леонид Губерниев Дмитрий
Комментарии (3)
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BVG4
1709194469
Вот наглая и настырная губошлепина! Его в дверь, он в окно! Без мыла куда угодно залезет! Весла каяка, байдарки и каноэ, ну и уж конечно биатлона ему все мало! В глазах уже рябит от его вездесущности и уши закладывает от громких, но главное тупых и никчёмных рассуждений, да еще и с дурацкими куплетиками песен, которые при этом, ни к селу, ни к городу, припевает! Сам ни ухом ни рылом в футболе, а поди ж ты : "считаю, что он неплохой специалист" Великий эксперт и оценщик тренерских качеств отыскался! Еще Гвардиолу иди оцени, дубак! Тьфу....
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zigbert
1709205973
Берет большое сомнение что Слуцкий надолго погрузится в тренерскую работу. Этот трофей конечно у него никто не отберет но что будет дальше?
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