Губерниев оценил завоевание Слуцким трофея в Китае

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу победы «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в Суперкубке Китая.

«Один матч – не показатель, но трофей есть трофей. Была проделана определенная работа, он же приехал не накануне игры. Мне кажется, что Слуцкий очень вовремя вспомнил, что он тренер и тренер неплохой.

Я уже об этом говорил, в том числе и на страницах «Советского спорта», что он сделал перекос в сторону шоу-бизнеса или решил попробовать что-то новенькое. Но, мне кажется, попробовав, он понял, что в его нынешней ситуации и форме лучше быть тренером. На самом деле тренер неплохой, он стал об этом, мне кажется, забывать, идя больше по тропе шоу-бизнеса. Наверное, это была ошибка.

Я с уважением отношусь к Слуцкому, считаю, что он неплохой специалист. Этот вызов в Китай очень хорош и своевременен, его можно использовать в качестве настоящего трамплина. И, в том числе политически, ведь работа в Китае ему даст потом возможность вернуться и начать работать и на Востоке, и на Западе. Слуцкий такой, интернациональный тренер. С моей точки зрения, он все сделал правильно, посмотрим, как будет дальше развиваться его карьера.

Кстати говоря, многие выражали сомнения по поводу того, надо ли ему туда ехать. Я сразу сказал, что туда ехать надо. Это новый вызов, и, повторюсь, очень неплохой трамплин. Он может вернуться как в Россию, так и поехать в любую другую страну, чтобы продолжать расти как тренер», – написал Губерниев.