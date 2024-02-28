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Бабурин счел переоцененным сериал «Слово пацана»

28 февраля 2024, 12:26
1

Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин сделал рецензию на популярный телесериал «Слово пацана».

– Во всех клубах, где ты играл, тебя называли главным киноманом. Фильм, который ты можешь пересматривать вечно?

– «Назад в будущее». Много раз пересматривал «Гарри Поттера» целиком. Хотя любимый жанр – это триллер, в идеале с максимально неожиданным сюжетом. Или картины, основанные на реальных событиях, – я их сначала смотрю, а после обязательно читаю. Из последнего впечатлило «Общество снега» – испанский фильм про авиакатастрофу 1972 года. Очень тяжелая история.

– А ты больше по фильмам или по сериалам?

– Скорее по фильмам. Ну, или мини-сериалы. Если больше трех сезонов, в которых по 30-40 серий, стараюсь их избегать.

– Как тебе «Слово пацана»?

– Абсолютно не разделяю восторга, особенно в таких масштабах. У «Слова пацана» первое время оценка была выше, чем у «Побега из Шоушенка» и «Зеленой мили». Это как? Плюс волей-неволей сравниваешь этот сериал с «Бригадой». Хотя, по-моему, там без шансов.

– «Бригада» круче?

– Конечно! Можно восхищаться пиар-кампанией, игрой актеров, но сказать, что я хочу пересмотреть «Слово пацана» или что я безумно переживал и сочувствовал каким-то персонажам и вообще всей этой истории, не могу. Посмотреть пришлось, потому что был слишком большой резонанс, шум.

Рецензия: абсолютно нормальный сериал, чуть выше среднего. Было интересно, тем более что он в каком-то смысле тоже основан на реальных событиях. Я вот жил в Казани и не предполагал, что все эти истории там происходили. Но супервосторга «Слово пацана» у меня не вызвало.

  • Бабурин играет за «Торпедо» с июля 2022 года.
  • Ранее он выступал за «Зенит», «Зенит-2», «Рубин», «Ростов» и «Краснодар».
  • Действие сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» разворачивается в 1989 году и показывает изнутри «казанский феномен».
  • Премьерный показ сериала состоялся с 9 ноября по 21 декабря 2023 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Первая лига Торпедо Бабурин Егор
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Дядя Серёжа
1709113608
Комментарии всех последних фильмов сверхвосхитительны... ах да, тут же про футбол
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