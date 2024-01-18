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    Стали известны все пары 1/16 финала Кубка Англии

    Определились все 32 участника 4-го раунда Кубка Англии.

    Жеребьевка этой стадии турнира прошла еще 8 января, но все команды, пробившиеся в 1/16 финала, стали известны только накануне после переигровок в отдельных противостояниях.

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    Источник: «Бомбардир»

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