Стали известны все пары 1/16 финала Кубка Англии

Определились все 32 участника 4-го раунда Кубка Англии.
Жеребьевка этой стадии турнира прошла еще 8 января, но все команды, пробившиеся в 1/16 финала, стали известны только накануне после переигровок в отдельных противостояниях.
- «Уотфорд» – «Саутгемптон»
- «Блэкберн» – «Рексхэм»
- «Борнмут» – «Суонси»
- «Вест Бромвич» – «Вулверхэмптон»
- «Бристоль Сити» – «Ноттингем Форест»
- «Шеффилд Уэнсдэй» – «Ковентри»
- «Лестер» – «Бирмингем Сити»
- «Челси» – «Астон Вилла»
- «Ипсвич Таун» – «Мэйдстоун Юнайтед»
- «Ливерпуль» – «Норвич Сити»
- «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»
- «Лидс» – «Плимут Аргайл»
- «Эвертон» – «Лутон Таун»
- «Ньюпорт Каунти» – «Манчестер Юнайтед»
- «Шеффилд Юнайтед» – «Брайтон»
- «Фулхэм» – «Ньюкасл»