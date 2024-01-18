ЦСКА подписал Кругового, Севикяна продали в Европу, Моуринью может возглавить «Барсу» и другие новости

Кононов возглавил «Торпедо»

«Сельта» заинтересовалась нападающим ЦСКА

Хендерсон выбрал новый клуб после отказа «Барселоны» – в Саудовской Аравии ему не платили

Бывшая жена просила Тимощука покинуть «Зенит»

Кордоба из «Краснодара» заинтересовал три клуба АПЛ

«Пари НН» продал Севикяна в Европу – известны подробности сделки

ЦСКА объявил о заключении контракта с Круговым – «Зенит» после этого сослал защитника в дубль

В Испании назвали трех кандидатов на замену Хави в «Барселоне», один из них – Моуринью, которого уволили из «Ромы» по двум причинам

«Реал» работает над трансфером Холанда, действуя по той же схеме, что и с Беллингемом

Бензема хочет покинуть Саудовскую Аравию