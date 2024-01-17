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    • Хендерсон еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег

    Хендерсон еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег

    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рискует покинуть Саудовскую Аравию без заработанных денег.

    33-летний футболист еще не получал зарплату в клубе из Даммама, поскольку договорился об отсрочке с целью сэкономить на налогах.

    Хендерсон не хотел платить британский налог от иностранных заработков. Теперь же хавбек может остаться без средств из-за желания расторгнуть контракт с «Аль-Иттифаком».

    Оклад англичанина составляет 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, есть риск недополучить за полгода около 8,5 миллионов.

    • Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
    • Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
    • Джордан близок к переходу в «Аякс».

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии (1)
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    Ice van Reed
    1705520345
    Скупой платит дважды
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