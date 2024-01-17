Хендерсон еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рискует покинуть Саудовскую Аравию без заработанных денег.

33-летний футболист еще не получал зарплату в клубе из Даммама, поскольку договорился об отсрочке с целью сэкономить на налогах.

Хендерсон не хотел платить британский налог от иностранных заработков. Теперь же хавбек может остаться без средств из-за желания расторгнуть контракт с «Аль-Иттифаком».

Оклад англичанина составляет 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, есть риск недополучить за полгода около 8,5 миллионов.