Хендерсон еще не получал зарплату в «Аль-Иттифаке» – он хотел сэкономить на налогах, а теперь может остаться без денег

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон рискует покинуть Саудовскую Аравию без заработанных денег.
33-летний футболист еще не получал зарплату в клубе из Даммама, поскольку договорился об отсрочке с целью сэкономить на налогах.
Хендерсон не хотел платить британский налог от иностранных заработков. Теперь же хавбек может остаться без средств из-за желания расторгнуть контракт с «Аль-Иттифаком».
Оклад англичанина составляет 350 тысяч фунтов в неделю. Таким образом, есть риск недополучить за полгода около 8,5 миллионов.
- Хендерсон перешел в саудовский клуб после 12 лет в «Ливерпуле».
- Его статистика: 19 матчей и 5 ассистов.
- Джордан близок к переходу в «Аякс».